東京奧運23日即將揭開序幕，但東京都21日新增1832例確診，創下半年多以來新高，為安全舉辦賽事前景蒙上陰霾。不過，世衛組織秘書長譚德塞表態，在大流行中舉辦奧運，不可能沒有風險，零感染不是奧運成功與否的標準，他支持東奧如期舉行。

在東奧開幕式的前2天，東京都寫下1月16日以來，新增確診再度突破1800例的紀錄，這數字比前周同期暴增近6成，顯見東京都疫情正快速蔓延，與東奧相關的確診也增至79例。在東京都21日舉行的疫情監控會議中，專家警告若確診率持續居高不下，不出2星期，感染狀況將遠超過4、5月間的第三波疫情危機。

東奧籠罩在恐慌中，但世衛組織秘書長譚德塞21日在國際奧會全會發表演說，表達力挺東奧立場。他指出，在疫情中登場的奧運會，維持零確診「不是未來2星期奧運能否取得成功的標準，因為不可能沒有風險。」

譚德塞說，過去未曾有過在全球大流行下舉辦的奧運會，他從巴赫手中接過聖火接力火炬，期許日本，「希望來自日出之國的希望之光，能夠照亮全世界」。