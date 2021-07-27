郭婞淳勇奪我國東奧首面金牌。對此，對岸也相當關注，中共國家通訊社新華社也以「東京奧運會•東京之星 被自己氣哭的奧運冠軍—記東京奧運會舉重女子59公斤級冠軍郭婞淳」為題報導。

該報導稱，在東京奧運女子舉重59公斤級比賽中，該級別的三項世界紀錄保持者郭婞淳不出意外地以236公斤輕鬆奪冠，領先亞軍19公斤之多。比賽中，由於郭婞淳的實力太強，其餘8名對手已經放棄了對金牌的爭奪，反而因競爭銀牌、銅牌而激烈廝殺，只留下27歲的郭婞淳「高處不勝寒」。

報導指出，儘管實現了夢想的「金滿貫」，但是郭婞淳對剛剛結束的比賽耿耿於懷，說起自己沒有打破世界紀錄，她氣得眼淚在眼眶裡打轉。

報導稱讚，郭婞淳在家鄉人氣超高，被當地人稱為「舉重女神」。她已經在亞運、亞錦賽、世錦賽和世大運會上斬獲金牌，現在又拿下奧運會金牌，她說自己已經實現了「金滿貫」。但是，郭婞淳對沒能破世界紀錄而生自己的氣，她說：「我是抱著破世界紀錄的目標來這裡的，雖然拿了金牌，但是沒破紀錄，感到很懊惱。」

賽後的混合採訪區裡，郭婞淳開始對記者們分析未能破紀錄的原因：「我抓舉比賽沒有比好，所以影響了整個的破紀錄計畫。」