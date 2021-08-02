全台正在瘋奧運，詐騙集團也逮住機會行騙。國民黨立委洪孟楷今天踢爆網路上開始有「一頁式廣告」利用中華隊熱潮推出聯名口罩、運動衣，然而實際到貨卻讓消費者傻眼，產品奇差無比，「以為是愚人節」。洪孟楷呼籲民眾別上當，也要求相關單位進行查處。

洪孟楷指出，這些「一頁式廣告」所販售價格遠比市價便宜，用奧運選手郭婞淳、戴資穎照片吸引消費者，然而實際收到貨後，其材質相當差，且甚至跟廣告款式完全不同，包裝簡陋，也沒註明製造地，甚至還有怪味。

洪孟楷也指出，還有宣稱是美德集團與奧運推出的限量聯名款口罩，這些當然也不是美德集團推出的口罩，明顯是「竹篙湊菜刀」。美德集團從來沒有授權這樣的販售通路，也絕不會是奧運的正牌口罩，只是劣質不知在哪生產的口罩。

美德集團法務長楊宛蒨表示，美德醫療集團與中華奧會合作，聯手推出4款東京奧運的聯名款口罩，口罩推出後買氣爆棚，但是陸續有消費者打電話詢問，部分業者在一些新成立的網站上，號稱販售美德醫療集團推出的口罩，實際上是用移花接木的方式，盜取產品的圖片、文宣甚至活動照片，企圖使民眾產生錯覺、誘導消費者下單。

楊宛蒨表示，此舉已經造成公司的商譽、權利嚴重受損，集團已經向台北市法務局的消保官聯絡，並且經過其他熱心民眾舉發，消保官跟公司在正式查明此事後，已經在7月21日公布相應新聞稿，提醒民眾千萬不要上當受騙。