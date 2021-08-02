「世界球后」戴資穎昨（1日）晚在東奧羽球女子單打奪下銀牌，在高雄觀賽的戴爸爸賽後受訪直言，對手表現很好，很多死球都能救起來，逼迫戴資穎失誤多，不過戴爸仍給戴資穎整場打99分，戴爸高氣度的評論，也讓于美人敬佩不已。

「小戴」戴資穎在奧運金牌戰與大陸一姐陳雨菲，一路緊咬、上演精采廝殺大戰，戴資穎最後奪下銀牌，仍創歷屆女單最佳成績，戴爸面對賽事結果雖然落寞，但他認為，比賽有輸有贏，並表示，對手表現很好，很多死球都能救起來，逼迫戴資穎失誤多，不過戴爸仍給戴資穎整場打99分，言談之間滿是以女兒為榮的驕傲。

中華隊至今共累積2金4銀4銅，創下隊史新高，于美人在昨晚發文驚呼：「中華隊今天『十面』埋伏！」雖然戴資穎無緣奪金，但戴爸高氣度評論，也讓于美人大讚：「戴爸爸的評論令我敬佩！小戴的拼搏精神讓我喊到破聲！謝謝所有運動員，帶給我們最美麗的夏天！」

戴資穎在賽後也感性發文：「第三度踏上這個夢想中的舞台，終於闖進了決賽，但無法站在最高的頒獎台上，總是有那麼一點遺憾，但不完美總是存在著，才有動力去追求更好的結果」，言談中流露出她的不捨與無奈，不過戴資穎也正能量告訴自己：「戴資穎，妳很棒！」至於3年後是否會再參賽2024巴黎奧運，戴姿穎則說，她會先休息一下，之後看狀況再決定。