白宮周一證實，因為對高度傳染性的Delta變種病毒和美國國內的新冠病毒確診數持續增加感到擔憂，美國「此時」不會取消任何現有的旅行限制。

白宮發言人薩琪（Jen Psaki）周一表示：「考慮到目前我們因為Delta變種病毒而身處的情況，此時我們將維持現有的旅行限制不變」。她提到了Delta變種病毒正在美國與全世界傳播，「受到Delta變種病毒影響，國內的病例正在增加，尤其是那些尚未接種疫苗的人，且未來幾周確診數可能繼續升高」。

這份公告意味著美國航空業和旅遊業準備在今年夏天搶攻歐洲客和國際客，趁著旺季大賺一筆的期望恐將落空。

過去幾個月來，美國航空業一直大力遊說白宮解除旅行限制。一些產業人士表示，現在航空業可能要等到9月或更晚，才能等到規定修改。

目前美國禁止大多數在過去14天內曾到過英國、歐洲26個申根國家與愛爾蘭、中國、印度、南非、伊朗和巴西的非美國居民入境。

另一方面，美國疾病管控與預防中心（CDC)）和國務院周一均提出警告，呼籲美國人不要前往西班牙、葡萄牙、塞浦勒斯和吉爾吉斯，因為這些國家新冠病毒感染病例正持續增加。

對於這些美國人應避免前往的國家，CDC將其旅行警示提高到「第4級：非常高」，而美國國務院則對這些國家發布「勿前往旅行」的建議。

西班牙在6月重新開放美國遊客入境，此後一直是美國人熱門的目的地。

美國CDC周一亦將古巴的旅行警示提高到「4級」，而國務院則將古巴列為最高的「勿前往旅行」警示。

此外，CDC亦對以色列、約旦河西岸和加薩走廊疫情持續升高表示擔憂，將這些地區的旅行警示提高兩個級別至「第3級：高」，而國務院則將以色列納入「第3級：高，請重新考慮前往。」

隨著確診數一路攀升，美國CDC近來持續發布新的旅行警示，上周則建議美國民眾不要前往英國。