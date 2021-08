【新變種病毒可能以東京奧運會命名】

今年的東京奧運是由於去年疫情的影響,所以日本政府將原訂 2020 的東京奧運延期,延到了今年夏天,也成為歷史上第一屆延期的奧運會,不過最近又因為日本的疫情逐漸回升,許多人針對日本政府最終舉辦東京奧運的決定,開始在網路上掀起一波討論,日本街頭也出現許多街頭抗議的遊行。

據《路透》報導,日本醫生聯盟負責人上山直人說:「7月的日本奧運將會有來自200多個國家和各地區的人抵達東京,在疫情肆虐的背景下,舉辦奧運會非常危險。」上山直人擔憂,來自不同地方的不同病毒變異株聚集,不排除在奧運會之後出現新病毒株的可能性,若出現這種情況,那麼新變種病毒可能以東京奧運會命名,這將是巨大悲劇,接下來好幾百年都會被指點。」儘管日本目前正努力防堵第四波大流行,日本官員、奧運委員會堅稱,東奧會將在嚴格的預防措施下如期舉行,上山直人則批評:「關於這些聲明,日本人民感到非常憤怒,尤其是醫護人員更是如此。」

【日本政府選擇無視醫生的警告】

日本政府選擇無視醫生的警告,繼續舉辦東京奧運,根據美聯社報導,運動員和工作人員確診COVID-19的病例總數已經漸漸飆升,而這是在東京奧運都還沒正式開始前發生的。

確診案件包括美國體操運動員卡拉·埃克(Kara Eaker),她的檢測結果呈現陽性,現在她不得不在接下來的14天當中接受隔離,根據美聯社報導,捷克隊員Ondřej Perušič的檢測結果也呈陽性,他將取消接下來的三場比賽,還有兩名體操運動員在奧運村外參加訓練營的同時,也收到了確診通知,根據《紐約時報》報導,南非足球隊中至少有3例確診病例。

【可能會出現聚集性感染】

倫敦國王學院(King ‘s College London)人口健康研究所(Institute for Population Health)前所長澀谷賢治(Kenji Shibuya)對路透社(Reuters)表示:「很明顯,日本政府想建立的泡沫體系在某種程度上已經破裂。」「當然我最擔心的是,在村莊或一些住宿場所以及與當地日本民眾的互動中,會出現聚集性感染。」根據美國有線電視新聞網報導,東京2020年奧運會首席執行官武藤敏郎今天表示:「他不排除在最後一刻取消奧運會的可能性,該市在7月21日宣布了當日有1387例新冠肺炎病例,這是自1月中旬以來的第二單日高確診。」

圖片來源:TOKYO OLYMPICS

資料來源:VICTOR TANGERMANN(2021JUL 21).NUMBER OF COVID CASES LINKED TO TOKYO OLYMPICS SPIKES TO 71. Futurism