美國「國家廣播公司新聞網」（NBC News）8日報導，在本屆奧運會於日本東京舉行閉幕式的同時，下屆主辦城市巴黎除在會場播放包含太空人出場的精彩「預告」，巴黎民眾也聚集在艾菲爾鐵塔周邊，觀賞法國空軍「巡邏兵飛行表演隊」（Patrouille de France）飛過頭頂。

根據報導，在東京國立競技場中，東京都知事小池百合子先將奧林匹克會旗交給國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach），巴赫再交給巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）。巴黎現場的大螢幕上也在大量民眾圍觀下，秀出緊接著「東京2020」的「巴黎2024」字樣。

東京奧運結束，由巴黎奧運接棒。（圖／路透社）

接著，會場播放搭配法國國歌《馬賽曲》（La Marseillaise）的宣傳影片，帶領觀眾從法蘭西體育場（Stade de France）到巴黎聖母院（Cathédrale Notre-Dame de Paris）和羅浮宮（Louvre Museum），最後幾個音符甚至是由法國太空人佩斯凱（Thomas Pesquet），在國際太空站（ISS）上以薩克斯風演奏。

而在巴黎，法國巡邏兵飛行表演隊也飛過艾菲爾鐵塔旁，在天空留下法國國旗的藍、白、紅色彩；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則在大螢幕上傳達了奧運精神：「一起更快、更高、更強。」不過，雖然艾菲爾鐵塔上原定還將懸掛長達90公尺、寬達60公尺的世界最大幅旗幟，不過「英國廣播公司」（BBC）指出，由於天氣狀況不佳，為避免發生危險，該計畫最後並未實行。

法國民眾慶祝巴黎時隔100年再度舉辦奧運。（圖／路透社）

巡邏兵是法國空軍的飛行表演隊，目前使用阿爾法教練機（Alpha Jet）；本次機上不僅有負責駕駛的專業飛行員，還搭載2名曲棍球、羽毛球業餘運動員，以及2名現代五項及鐵人三項的專業運動員，一同慶祝巴黎自1924年之後，時隔100年再度舉辦夏季奧運會。