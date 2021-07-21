台灣疫情看似趨緩，卻迎來下一個挑戰，「無症狀感染者」已成防疫死角，政府必須加以正視，協助地方盡快找到社區隱形傳播者，否則很難「清零」。

6月的台灣，疫情終於趨緩，每日確診人數也降至100出頭。不過，大家並沒有鬆懈的本錢，下一波將與「無症狀感染源」決戰。如無法抓出社區的隱形傳播者，將陷入與其他國家一樣，「封城後開啟、開了又封」的惡性循環中。

無症狀感染者，顧名思義就是身體無異狀，不會懷疑染疫而去篩檢，還會自然康復，核酸檢測（PCR）也檢查不出來，呈陰性（正常）反應。由於不會引起他人警覺，更容易將病毒傳播出去，成為防疫死角。

今年6月初，高雄市早餐店一家四口確診後，高雄市衛生局調查接觸史，發現與確診者同住一房的媽媽，推斷理應被感染，身體卻很健康，PCR也是陰性。當疫調得知，阿嬤曾在5月10至12日到新北市聚會，其中有人到過萬華，懷疑可能是源頭，最後經「血清抗體」檢驗後，發現阿嬤感染超過14天，體內已有抗體，研判是無症狀者將病毒帶回鳳山，傳給同住家人。

其實，去年3月歐美爆發疫情後，就有德國科學家率先證實無症狀是新冠病毒的一大特色。

寧可誤殺，不可錯放一人（小標）

台灣預防醫學學會理事長，同時擁有美國哈佛公衛博士學位的陳宜民，以韓國的報告指出，這是目前樣本數最多（1萬）的研究，有六成是無症狀感染者，年齡分布呈現微笑曲線，顛覆一般人的認知，無症狀感染者以20歲以下、75歲以上為最多，40至50歲反而是最低的，女性甚至高過於男性。

抗煞專家、前疾管局局長蘇益仁比較新冠跟SARS的最大差異，就在無症狀感染者。SARS病毒破壞肺部組織，發燒兩天後才會感染，掌握發燒症狀、快速隔離就能控制。但，新冠確診者初期未發燒時，就有傳播力，防不勝防。

然而，台灣面對無症狀感染者的挑戰更大。由於指揮中心堅持「有症狀」才篩檢，「無症狀」不篩檢的原則，所以社區到底藏有多少隱形傳播者，無人知曉。

直到華航機師確診、桃園諾富特飯店爆發群聚案，英國病毒株入侵雙北社區後，外界才驚覺「無症狀」篩檢的重要性。

「防疫寧可誤殺100，不可錯放一人」陳宜民說，指揮中心嚴格限制篩檢條件，讓大家看不到病毒在社區流行的全貌，但這些人也會傳染，所以當英國變異株從桃園傳到雙北後，就產生最壞的結果。

國外媒體也紛紛探討台灣這一波的疫情。《彭博社》5月19日即以「自滿讓新冠病毒侵蝕台灣唯一防線」為題，分析台灣最大問題，就是篩檢率過低。「提高檢測量，才是了解病毒傳播的重要途徑」。

外媒的分析，對不斷呼籲政府須針對高風險族群進行「廣篩」「血清抗體」疫調的公衛學者來說，真是情何以堪。去年6月26日，當在台留學日籍女學生返日確診，掀起外界探討台灣是否該改採廣篩時，台大公衛學院教授詹長權就公開建議政府，可採主動精準式的廣篩。

「該提醒、該建議的都說了，國際公衛界都在做的事，指揮中心卻漠視不做，」不具名的學者反問，「歐美每天十幾萬個確診案例是怎麼找出來的，就是靠普篩、廣篩！」

截至目前為止，全球抓「無症狀」的招數，就是「精準疫調、廣篩」跟「血清抗體檢驗」兩種。

盡快啟動「血清抗體」疫調 （小標）

雖然台灣至今還不能做社區血清抗體疫調，但彰化縣的做法值得參考。彰化縣衛生局第一時間透過詳細疫調、查出確診者足跡與接觸者，並擴大匡列篩檢，疫情很快於6月16日趨緩，創下連續四天零確診。累計5月13至6月20日確診數為252例，完成4萬8472人的篩檢，居家隔離2892人，平均每名確診者匡列居家隔離11人、PCR檢測數達192人。其中有27％確診個案都是在檢疫期間找到。

詹長權說，新冠肺炎若無採取防護措施，一個確診者可能會傳染給4、5人，依照彰化的實務經驗，如其他縣市每個確診者平均匡列居家隔離少於11人，PCR檢測少於192人，表示還有潛在傳播者沒被匡列、沒被篩檢到。彰化縣如此嚴密仔細防疫仍出現零星案例，其他「淺疫調、低篩檢」的縣市更難掌握社區傳播風險，「料敵要從嚴，才能抓到更多漏網之魚。」

無症狀感染者已是防疫最大挑戰，也是地方首長最頭痛的事，窮盡目前的防疫措施：快篩、PCR、民眾自主封城，仍很難找出潛藏個案。公衛學者建議政府透過廣篩找到隱形感染者之餘，要趕緊做血清抗體疫調，加速了解雙北社區的傳播程度，才有科學數據作為能否解禁的參考。

短時間內，台灣想達到「清零」幾乎不可能。新竹台大分院院長余忠仁認為，這波疫情有高達五、六成的感染來自家庭群聚，除持續施打疫苗，得要有長期戴口罩、勤洗手、保持社交距離的心理準備。

本文作者：彭杏珠

(本文摘自《遠見雜誌7月號421期》)