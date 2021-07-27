疫情趨緩，行政院何時再推出振興方案備受關注，近日傳出政院規畫將發放振興券、不發現金，且可能比照去年「三倍券」模式，預估8月底可望推出計畫，最快9月發行，但政院強調一切仍在討論中。對此，國民黨立委鄭麗文直言，民進黨政府很奇怪，為何在紓困這件事情上要這麼和人民計較？「普發現金好像要他的命一樣」。

鄭麗文今(27日)在政論節目《鄉民來衝康》中表示，台灣這次3級警戒的時間，超過大家原本的預期，從紓困的內容就可以看出，政府嚴重低估疫情，而且慢很多拍，她還以美國為例指出，人家就是在封城的同時，搭配很徹底大手筆的紓困方案，兼顧安全和經濟需要，反觀台灣兩邊都做一半，因為台灣沒辦法清零，沒有普篩、沒有疫苗，沒辦法徹底封城，紓困也很小家子氣。

鄭麗文直言，民進黨政府真的很奇怪，為何在紓困上這麼苛刻？這麼和人民計較？「計較這些幹什麼？又不是你掏的錢」，很多人根本都沒有辦法得到紓困，「叫他普發現金，好像要他的命一樣，又不是拿你口袋裡的錢，更何況發了現金之後，老百姓會感謝蔡英文和蘇貞昌，老百姓又不會感謝鄭麗文」。

同台的資深媒體人尹乃菁也說，「這點我也是真的很不懂，為什麼一定非得要發振興券？上次光放振興券就花了22億的成本，這22億拿來發不就好了？」