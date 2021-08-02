疫情重創各行各業，政府曾經發放三倍券刺激經濟，里港鄉民代表會2日也正式提案，建請鄉公所發放每人3000元紓困金，經統計，總金額超過8100萬元，對此，里港鄉長徐國銘面露難色表示，這筆支出對於鄉內財政負擔很大，恐怕難以執行，但強調會再研議。

提案的里港鄉代會副主席洪博誼表示，因新冠肺炎疫情自5月中三級警戒開始，百業蕭條、嚴重影響民眾生計，尤其里港鄉民多是從事農漁業，其中更是泰國蝦養殖重鎮，疫情導致蝦價崩跌，是數十年來不見的慘況。

考量政府雖然提出各項紓困方案，但仍有許多民眾無法申請到補助，9月開學在即，學雜費支出對家長來說又是一筆額外負擔，因此希望透過每人3000元紓困金發放，可以稍解燃眉之急，提案一出，獲得包括主席林綿顯在內共6名代表共同聯署。

但徐國銘坦言，若平均1人發3000元，需要公庫支應8100餘萬元費用，以目前公庫沒有那麼龐大經費，若真要發放需要貸款，恐排擠其他社會福利。

徐舉例表示，2015年鄉內曾經強行發放敬老津貼3000元，造成當時沒有掌控好預算，多花約鄉款1400萬元，後續造成2016年停止營養午餐費補助、降低生育補助案等情形，試想若當年只是「多發」1400萬就造成這些問題，擔心這次一口氣多了8100萬開支，恐怕舊事重演。

但徐國銘還是感謝代表會有這麼好的提案，鄉公所會秉持收支平衡的前提再行研討，他也強調，代表會提案通過不代表全案已經通過，公所會繼續研議。