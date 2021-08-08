民怨沸騰，希望政府發現金，行政院長蘇貞昌仍堅持發五倍券，蘇認為發現金會被存起來。國民黨新北市議員葉元之批評蘇貞昌是「現代晉惠帝」，聽到這說法大家能不氣嗎？

葉元之表示，三級警戒下，台灣6月失業率創10年來新高，達57萬人，因經濟因素致周工時未達35小時的低工時就業者，也暴增至98.4萬人，顯見疫情讓不少人收入銳減，生活遇到困難。

葉元之指出，許多人經濟受困，連房租、水電、健保費等基本開支都繳不出來，若政府發錢給他們，雖然杯水車薪，但仍是即時雨，花都不夠，他們會拿去存嗎？

葉元之說，對於蘇貞昌來說，坐領高薪，出門有公務車可坐，身邊又一堆人伺候，他拿到錢，是有可能存起來的。就像古代有個晉惠帝，在皇宮吃好穿好，但不知民間疾苦。他聽大臣說百姓沒有飯吃，竟反問「何不食肉麋？」

葉元之批評，蘇貞昌心態不就跟晉惠帝一模一樣，簡直是晉惠帝現代版。昏庸無能，高高在上，不食人間煙火。對於經濟未受影響的人而言，就算拿到現金暫時存了起來，仍然是要拿出來花的，是能夠存多久？去年三倍券期限半年，半年一個人花不到3000元嗎？蘇貞昌以為發多大一筆錢給大家？

葉元之表示，監察院審計部已經說了，並沒有證據，證明發三倍券能刺激大家多消費，蘇貞昌就不要再騙了，趕快順應民意發現金。他也質疑蔡英文總統怎麼神隱了？民怨沸騰，都不當一回事嗎？