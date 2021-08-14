（取自PTT政黑板）

對於即將推出的五倍券，行政院原本規劃用一千元兌換，到昨（13）日政策大轉彎，將朝全民免費兌換五倍券方向審慎規劃。網友諷刺，五倍券變消費券之後，PTT政黑板一堆綠營側翼都田螺含水過冬，因此向綠營喊話，「把政黑板的側翼還來！」

行政院規劃將推出振興五倍券，行政院長蘇貞昌13日下午召集相關部會首長開會討論，對於近期民進黨立委建議，政府應讓全民免費領取五倍券，不用再花一千元兌換五倍券，蘇貞昌昨在會中拍板，經評估認為可全部由中央政府吸收，將朝全民免費兌換五倍券方向審慎規劃。

羅秉成表示，在與相關部會會商後，蘇貞昌認為，若五倍劵有一半國人免付一千元，另一半國人卻須要支付，恐易造成民眾比較心態，而有引起社會紛擾之虞。加上，要預先發放一千元予千萬人之程序繁瑣龐雜，行政成本極高。

蘇貞昌表示，台灣今年經濟成長率持續提升，主計處今天剛公布的台灣第二季經濟成長率為7.43％，上半年經濟成長率為8.34％，而全年經濟成長率預測數也上修為5.88％，考量政府整體財政負擔後，經濟成長的成果應可讓全民共享。

基於上述考量，蘇貞昌認為此次民眾換購五倍券時應該付的一千元，可評估全部由中央政府來吸收負擔，請相關部會朝此方向妥慎規劃，但仍待週一上午聽取黨團成員意見後，再做最後定案。

對此，網友諷刺，五倍券變消費券之後，PTT政黑板一片哀鴻遍野，然後人數大幅減少，一堆綠營側翼現在都跟田螺一樣含水度寒冬，人少了文章少了，看側翼無腦廢文的樂趣也少了。因此還向綠營喊話，「把政黑的側翼還來啦」，一個政策急轉彎側翼就團滅了，政黑板哪有什麼樂趣？

另有網友回應，他們只是在開會要怎麼重新帶風向而已，馬上又會群聚回來，放心！