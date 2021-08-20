晶華酒店董事長潘思亮今日說出重話，抨擊這個產業「是一個被放棄的重症病人」，去年已經得了一次重症，還好有康復出院，但這次是二次重症，很多產業重症的比去年多，整個國際觀光產業「被遺忘」，呼籲政府即刻紓困且薪資補貼，而非只是振興券，因為那對重症病人沒用。對此，PTT網友酸爆蔡英文總統，「你們要自立自強！」。

潘思亮表示，台北的國際觀光飯店歷經了兩次傷害，去年因疫情腰斬，營收已經下滑了50％，今年又再跌50％，等於衰退超過7成，即便警戒降至二級，還是嚴重衰退中，觀光飯店在內的觀光產業，還有餐飲及免稅商店，其實都在苦戰。

此外，潘思亮也形容，振興券就像打疫苗，但像是國際觀光飯店這樣的重症病人，「打疫苗沒有用」，比較實際的是紓困，包括對員工的薪資補貼，因為還是有很多默默，在第一線工作的同仁，仍須政府出手奧援。因即便國旅復甦，但住台北的人不會到國際觀光飯店來住，有人說中南部的會來台北住飯店，但絕非如此，國際觀光產業「還沒脫困、何談振興？」。

消息一出，PTT網友紛紛留言評論，「飯店打臉振興券對產業沒幫助」、「蔡英文：你們要自立自強啊」、「台灣這樣很大一部分是政策吧，歐美日都在習慣共存中了」，也有網友建議「打個5折，應該就客滿了。先渡過這一陣子...後續再觀」。