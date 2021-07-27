台北市長柯文哲說，昨日7家責任醫院都沒抓到任何黑數。（北市府提供）

台北市今日新增5例本土個案，為全國第二高，個案分佈於北市4個行政區，其中中正區2例最多，台北市長柯文哲認為只看戶籍地意義不大，但他也坦言，5例中有3例是無症狀患者，北市個案中就有44％確診者為此狀況，因此到最後階段，清零變得很困難。

柯文哲表示，無症狀患者多很令人頭痛，原因是民眾若沒症狀，就不會主動就醫，很難被攔下來，且昨天7家醫院共篩檢了2189人，結果陽性率是0，能看出北市目前採取精準疫調涉略，努力追殺感染源，因此社區內少很多黑數。

不過，柯不認為社區內已無黑數，仍有部分潛伏在社區，只是越來越難抓，為考慮醫療成本，若觀察一個禮拜後，每天仍只抓到0個，要不要撤掉（免費篩檢）會再考慮。

由於今日是降級的第一天，柯除重申解封策略為，每天新增案例在10例以下、不明案例在2例以下，原則上北市還是慢慢解封，畢竟拖久各產業都會受不了，也說馬路上車子都多起來了，很明顯人流、物流及車流都上升不少，但他還是覺得要小心，因此還是按照原計畫，逐步放寬管制，把群聚吃飯擺最後。