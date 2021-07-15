新冠肺炎爆發後，細胞治療也百倍速前進，短短18個月，全球已有77國投入間質幹細胞(MSC)治療新冠肺炎的臨床研究，臨床試驗案更高達348項。亞洲受變異株影響，印尼、馬來西亞、泰國等國家每日確診數激增8~10倍，面對居高不下的致死率，各國紛紛尋求突破性治療，泰國、台灣為此進行間質幹細胞恩慈療法，印尼亦為細胞治療提交緊急使用授權(EUA)申請。生技產業為此舉辦「細胞治療於疫情／後疫情時代之臨床應用」國際學術論壇，透過7／21 BIO Asia–Taiwan線上衛星演講平台，與醫界交流、分享第一手臨床經驗。

該論壇集結亞洲6國，包括印尼、日本、馬來西亞、新加坡、泰國及台灣重量級專家的珍貴分享，開放報名不到一周，旋即吸引英國、美國、孟加拉、印度、馬來西亞、泰國等20國生醫界意見領袖，甚至衛生當局報名取經。

與會專家將於論壇中分享的間質幹細胞(MSC)治療新冠肺炎、急性呼吸窘迫症候群(ARDS)、肺部纖維化(Lung Fibrosis)、早產兒肺支氣管發育不全(BPD)等臨床實務，其中近30個案例的間質幹細胞由訊聯生技供應，包括泰國重要醫學中心-拉瑪鐵菩提(RAMA)醫院等國內外多家醫學中心。訊聯生技董事長蔡政憲博士表示，訊聯耕耘間質幹細胞已近20年，於亞洲第一個成立臍帶間質幹細胞庫，因此能在各國疫情告急的時候，供應穩定的間質幹細胞，與醫界攜手無償提供海內外人道緊急救援。

論壇另一大主題則探討後疫情時代的幹細胞應用，除了目前的重症治療之外，全球龐大的確診人數，後續的預後治療更是未來醫療一大挑戰，此次論壇有馬來西亞、新加坡及台灣醫師探討間質幹細胞(MSC)的應用廣度，包括早產兒肺支氣管發育不全(BPD)、ARDS、紅斑性狼瘡(SLE)等再生醫學及免疫調控方面的表現，皆充分展現了間質幹細胞(MSC)的應用廣泛。

此國際論壇合辦單位除了訊聯生技、長期致力生技產業發展的亞洲生技產業聯盟 (AFOB)之外，還包括新加坡CORDLIFE、日本幹細胞研究所StemCell Institute(簡稱SCI)，與訊聯皆為亞洲各國在當地的領導品牌、最早投入幹細胞生技業者，也是泛太平洋臍帶血銀行聯盟(APCBBC)的創始會員。APCBBC曾一起攜手擴大各國臍帶血的應用，包括推動血癌、地中海型貧血等治療，10年前更通力推動國際間幼兒腦性麻痺的治療，足見亞洲各國幹細胞產業的國際化深耕。