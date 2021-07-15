台灣三級警戒實施逾兩個月，究竟能否成功降級，引起各界關注。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，昨（14日）感染源不明的個案，自疫情爆發至今，首次降至10例以下，達降級標準，如果疫情持續趨緩，7/26解封的機率越來越大。不過，根據疫苗覆蓋率高的歐美國家經驗，證明新冠肺炎的病毒不會離開地球，與病毒共存的未來無可避免。

謝宗學昨在臉書發文表示，台灣本土14日新增17例確診，扣除掉居家檢疫、居家隔離的人，對社區有風險、感染源不明的本土病例僅剩8人。自五月中旬疫情爆發以來，經過兩個月的三級警戒，單日感染源不明的個案數首次低於10人，達到降級的標準。

謝宗學指出，如果疫情趨緩的狀況持續，7/26解封降級的機率越來越大。然而，不時冒出感染源不明的零星案例恐成常態，即使未來偶有加零的日子，也無法保證社區完全乾淨，因此即便未來疫苗覆蓋率達60%以上，勤洗手與戴口罩的習慣仍必須維持。

謝宗學以歐美各國為例，疫苗覆蓋率高的歐美國家，解封以後新增病例數立刻爆增，再次證明新冠肺炎的病毒不會離開地球，與病毒共存的未來無可避免。而人類得到病毒免疫的途徑只有兩個「被感染」或是「接種疫苗」。

謝宗學說，英國的政策雙管齊下，透過六步驟讓國民快速得到強大的免疫力。首先讓國民快速並大量接種疫苗，藉此大幅降低重症率及死亡率至醫療體系可承受的程度；接著就完全解封、恢復正常生活，雖然病例數爆增，但重症率低，因此醫療系統可以承受；再來就是放病毒在社區擴散，沒打疫苗的人感染得到自然免疫力、有接種的人感染刺激免疫系統讓抗體反應更強。最後，全國人民都有免疫力，新冠肺炎流感化，甚至感冒化。而英國的政策能否成功，7月19日全境解封就知道答案了。