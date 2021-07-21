大陸國家衛健委今天（21日）公告，昨天（20日）新增22宗新冠肺炎確診病例，除雲南通報2宗本地個案，其餘均為境外輸入。江蘇南京市祿口國際機場20日有9名工作人員染疫，機場附近有小區其後實行封閉管理，市民連夜接受核酸檢測。

除雲南新增本地確診病例，其餘20例為境外輸入確診病例，分別為雲南和陝西各6例，上海、江蘇各2例，福建、廣東、四川和甘肅各1例。同日新增23例無症狀感染病例，包括江蘇1例本地感染，其餘為境外輸入。

江蘇南京市轄江寧區新冠肺炎疫情防控指揮部20日接獲祿口國際機場報告，指有工作人員在定期核酸檢測樣本中，檢測結果顯示受感染。當地市民其後發現機場內外有醫護人員進駐，住在機場附近的居民稱，小區從當晚7時許開始實施封閉管理，只進不出，居民通宵接受核酸檢測。

南京市疫情防控工作指揮部今天發出有關強化疫情防控工作的通告，呼籲居民非必要不要離開該市，如確有需要，必須持有48小時內核酸檢測無感染證明。在公路、鐵路、民航、港口碼頭，嚴格落實交通出行疫情防控措施。

南京對市內中高風險地區、封閉區實施隔離管控，擴大核酸檢測範圍，嚴控各類型聚集性活動，落實公共場所防疫措施。自今天起，南京市江寧區祿口街道謝村社區等社區和村疫情風險等級由低調整至中，祿口街道被畫歸為封控區域。