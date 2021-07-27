新冠肺炎患者年齡分布。（北市府提供）

新冠肺炎確診死亡個案分布。（北市府提供）

台北市疫情有趨緩跡象，今日本土確診數只剩5例，但台北市長柯文哲分析近期數據後，憂心表示，疫情爆發初期，50歲以上患者佔超過70％，到了上周卻5只占不到35％，比較頭痛的是，疾病開始往年輕人移動，大家要注意。

柯文哲拿出今年18到29周的各年齡死亡分布圖，他指出，從5月2日到現在共有4000多例，很明顯60到69歲的人數最多，其次是50到59歲、70歲以上，且70歲以上一旦感染，就台北數據來看，死亡率22.35％。6、7月死亡個案中的50歲以下才佔3％，顯見新冠肺炎明顯是攻擊年長者。

柯近一步指出，疫情爆發後，50歲以上個案佔了70％，到上周後已掉到35％以下，很明顯疾病開始往年輕人移動，有人說因為年輕人活動力強、開趴比較多，長者則比較小心，比較不會趴趴走，且都打好疫苗了。

「不過統計數字上看起來有轉移。」柯說，新冠肺炎從主要是老年人之間的感染，至少到上禮拜，主要感染人數在50歲以下，當然這族群死亡率比較低，但如果人數多的話，分母變大乘起來還是會變大，所以此疾病頭痛的是，現在變成偏向年輕人的疾病，大家要注意。

柯也說上述的結論是疾病本身在過去10個禮拜正在變化。據北市府提供的資訊，從第18周開始，50歲以上、以下的確診者分別約占50％，從長者居多的趨勢來到持平，但到了第29周後，50歲以上確診者僅占33.4％，剩下皆為50歲以下。