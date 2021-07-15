中央流行疫情指揮中心定調BNT疫苗會留給學生先打，因為目前僅BNT通過核准可給青少年施打，對此，台大前感染科醫師林氏璧上節目說，他並不贊同這個決定，原因有兩個，首先莫德納也做了相關試驗，應該很快也能拿到授權；再者全世界都是先打容易重症死亡、癱瘓醫療資源的人，且年輕人染疫後風險低，但打疫苗有些副作用大，因此英國甚至在考慮是否真要給小朋友打疫苗。

林氏璧昨在節目《新聞面對面》上表示，疫苗來得越多，許多人出現選擇障礙，根據英國與美國的研究指出，大規模施打疫苗後的保護力，打完兩劑AZ疫苗的保護力約是70-85％、莫德納疫苗為82%、輝瑞／BNT疫苗則是85-95％，而預防重症的效果AZ和BNT其實差不多。

林氏璧指出，中央流行疫情指揮中心喊BNT先給學生打，因為目前僅BNT有核准能讓青少年打的疫苗。針對此事，他基本上是不贊成的，首先莫德納也作了相關的試驗，在六月的時候已送審，應該快可以拿到授權；再者，他認為應要等九月BNT疫苗到貨，根據台灣疫苗施打的狀況再決定是否有餘裕，將這些重要的疫苗給年輕人打。

林氏璧引述高雄市流行疫情指揮中心專家會議的資料表示，台灣29歲以下的年輕人沒有人染疫死亡，重症率很低在2.4%以下，而30至39歲的族群重症率4.8%、40至49歲重症率9.3%、50歲以下的死亡率為千分之3，世界各國幾乎都是這樣的資料。

林氏璧說，到50歲以上就不同了，50至59歲重症率16.5%、60至69歲重症率28.3%，70歲以上重症率是42.5%，因此如果50歲以上的族群連第一劑都沒打，「你不可能有餘裕把這些重要的疫苗給年輕人打，全世界沒有人這樣做的。」

林氏璧透露，全世界一定都是把容易重症、死亡，這些會癱瘓醫療資源的人優先打，等到疫苗達到一定程度的覆蓋率後，才會開始考量年輕人。當然很多家長會擔心小朋友去上學怎麼辦，但全世界多是打老師，若小朋友不幸染疫，多半也是輕症、比較好處理，因此他認為年輕人的部分可以再緩緩。

林氏璧也提到，由於打AZ疫苗出現血栓、mRNA疫苗出現心肌炎副作用的，以年輕人居多，因此英國甚至在討論，年輕人染疫後的風險這麼低，但副作用卻比較嚴重，比較之下，也在考慮是否真的要給小朋友打疫苗。