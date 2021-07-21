新冠肺炎疫情趨緩，昨日（20日）中央流行疫情指揮中心表示，年輕人的染疫比例提高，今指揮官陳時中進一步解釋，這波疫情一開始攻擊體弱的人，但隨著時間演變，在外奔跑的年輕人，染疫的佔比也提高。

根據指揮中心統計，本土疫情剛爆發之際，5月11日那一周20至39歲年輕人染疫佔率只有15％，但上周的佔率則增至42％。

陳時中表示，年輕人染疫佔率提高，而不是人數變多，國內一開始個案數多，但年輕人占率少，現在則是個案數少，年輕人占率高。這波疫情一開始攻擊的是對體弱的祖孫比較厲害，所以確診多。隨著時間下來，年輕人的工作常會需要在外奔跑，加上家庭親密傳染的可能性，所以才會落在這個年齡層。

針對此現象，陳時中表示，已提醒各地方政府有這樣的趨勢，未來疫調的時候更密切注意，也會加強區域之間的聯繫，希望及早阻斷傳播鏈。至於年輕人何時能打疫苗，他表示，還是要看整體疫苗的進貨量。