隨著我國疫情趨緩，帛琉旅遊泡泡恢復也有望！衛福部長陳時中今天表示，觀光方面仍朝原先規劃的五天加強版自主健康管理＋九天一般自主健康管理執行，醫療上若帛琉民眾已完成兩劑疫苗接種，也可快速通關直接進到專責病房內接受治療。

陳時中提及，帛琉是我國非常友好的邦交國，過去不管是在世界衛生大會（WHA）還是其他國際場合，都頻頻幫台灣仗義執言，與我國也有很多醫療合作，而帛琉到目前為止都沒有新冠本土個案，境外移入也僅有零星確診，且疫苗接種率已達百分之九十六，因此環境上相對台灣安全。

陳時中表示，過去國內因為疫情嚴峻，各醫院皆實施降載運作，導致很多醫療服務都中斷，如今將開始逐步鬆綁，恢復醫療服務，未來帛琉民眾若有醫療需求，只要打過兩劑疫苗，來台只要做完PCR檢驗確認陰性後，可直接住進專責病房，在高規格的感染控制環境下接受治療，相信能有效縮短等待時間。

至於觀光方面，陳時中也提到，過去台帛旅遊泡泡的五＋九模式不會改變，返國者前五天採加強版自主健康管理，後九天可改一般自主健康管理，目前外交部也正在與帛琉討論泡泡重啟，相信是樂觀其成。

至於帛琉將來是否能推出打疫苗的行程，吸引觀光客前往？陳時中表示，「這部分我們尊重帛琉，但要看他們所剩的量有多少」，他也指出，目前關島已經推出相關旅遊行程，若帛琉也要跟進，我方不會反對。