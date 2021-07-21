指揮中心擬BNT讓12到18歲先打 總統：大學生不能晚於這些族群。本報資料照

民進黨今召開線上中常會，由於日前指揮中心透露新購入的BNT疫苗，將讓12到18歲優先施打，據轉述，民進黨立委羅致政在會中提到，不要讓大學生施打順序排在12到18歲者後面；身兼黨主席蔡英文總統也認同此看法表示，站在政府立場，大學生施打時間不能晚於12到18歲族群，請行政院轉達疫情指揮中心研議如何施打。

據轉述，今中常會中，民進黨祕書長林錫耀提倒，昨天國民黨針對國產業苗通過緊急授權，提告衛福部等官員圖利，是國民黨為了黨主席選舉而走極端路線；民進黨團總召柯建銘也說，國民黨要提告陳時中，是因為主席選舉最後關頭。

據轉述，柯建銘還說，國民黨最近很像鐵達尼號，要去撞冰山，未來開議後，會把立法院當主戰場，永無寧日，必須沈著應對。

據轉述，林錫耀還提到，疫情還是要小心謹慎，目前許多國家，都是解了又封，封了又解，也有三分之一的人擔心解封後疫情擴大，但是疫情指揮中心指揮官陳時中有提到，「一直高度管制，人民也會疲乏」。

據轉述，林錫耀指出，目前疫苗覆蓋率有24％，月底時應該可以更高，還有很多人關心國產疫苗何時可以施打，7月底前施打情況達到百分之30、幾百萬人接種，並非不可能。

此外，今天會中輪到基隆市長林右昌分享基隆市目前防疫等實施狀況，據轉述，桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲都同意林右昌看法，為長者施打第二劑的工作，由地方政府繼續施打並無困難，不需回到預約系統。

據轉述，行政院政委黃致達報告表示，7月夏季電價將在明天宣布；柯建銘報告時則表示，立法院9月開議，將審查總預算、國營事業預算、紓困5.0，中選會委員同意權及特別預算與特別條例等案。

至於日前中選會宣布基進黨立委陳柏惟罷免案，延至10月23日。據轉述，林錫耀在會中表示，7月29日全國主委視訊會議，將會報告此案。