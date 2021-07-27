台灣民意基金會今公布最新民調，這次 BNT 疫苗採買成功，主要應歸功於誰；民調發現，6成8認為應歸功民間大企業，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這是很露骨的透露，台灣社會絕大多數人對這次歷經波折採購成功，心中毫無懸念，直指兩家民間企業可以說是高度共識。

此外，對蘇內閣堅持疫苗採購有「保密條款」的態度；4成基本上能接受政府首長以「保密條款」為由拒絕對外說明，約5成3不能接受。不能接受者比能接受者多12個百分點。他認為，明顯過半數國人並不能接受這個理由，很可能是民眾日趨不滿蘇內閣施政表現的一部份原因。

今天公布民調顯示，認為這次BNT疫苗採購，68.4％認為應歸功民間企業，4.2％認為應歸功民進黨政府，19.2％認為民間企業與政府都有功勞。

對於政府堅持疫苗採購有保密條款，15％非常能接受，25.4％還算能接受，23％不太能接受，29.5％一點也不能接受。政黨傾向看，在野黨中，除了國民黨，民眾黨支持者8成4不能接受、時代力量6成2不能接受、中性選民5成4不能接受。

除了20到24歲外，所有其他年齡層都呈現多數不能接受的態度，其中25到64歲，不能接受者都超過半數以上；省籍族群角度看，每個族群不能接受者都超過半數以上；除了學生，其他各行各業基本上都呈現半數以上不能接受的情形；6都16縣市角度看，也沒有例外，包括民進黨大本營台南市和高雄市，也明顯過半無法接受。