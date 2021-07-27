屏東縣截至27日，18歲以上覆蓋率已「突破34.77％」，第一劑接種已超過24萬人以上，疫苗涵蓋率突破30％，除了民眾施打與預約踴躍外，更有一群醫療鋼鐵團隊默默在施打站努力付出，為感謝醫護辛勞付出協助防疫，縣府交通旅遊處推出挺醫護的補助活動，補助對象更擴大為支援屏東防疫業務之醫療院所的第一線醫護人員，即日起至至10月31日止，持工作證入住本縣的合法旅宿，即能享有每日新臺幣1000元的補助資格，最高補貼新臺幣1萬4000元。

屏東縣政府為感謝這些跨縣市支援該縣防疫工作有情相挺的教學醫院醫護團隊，將先前由縣府發起挺醫護入住優惠方案，補助計畫對象由屏東基督教醫院等縣內12家專責防疫醫院第一線醫護人員予以擴大，特將支援本縣防疫業務相關醫療院所如長庚、義大、高榮等教學醫院第一線醫護人員納入適用。

這次縣內旅宿業者也都自發加碼挺醫護，參與踴躍，截至目前已有110家以上報名參加，目前仍在持續增加中。更有民宿業者推出超低房價，若入住房價為1000元，扣除縣府的住宿補貼，實際上就可享0元入住。為讓醫護人員住得安心，縣府也會嚴格要求業者加強清消，提供一個舒適安全的住宿環境。

挺醫護活動相關資訊，可上屏東縣政府交通旅遊處防疫資訊查詢，優惠旅宿並會同步放置於台灣旅宿網防疫旅宿專區中的醫護人員入住優惠方案。