工程名校聯手醫科頂大，如此夢幻組合終於成真！背負著所有人的期待，陽明交大首任校長林奇宏宣示，學校不僅要做未來領域的獨角獸，更要透過「跨域創價」的實踐，進一步「發明未來」！

2021年，台灣高教界最重要的大事之一，莫過於2月1日正式合校的陽明交通大學，工程名校聯手醫科頂大，被視為劍指最有機會成為台灣下一座護國神山的「智慧醫療」產業。

陽明交大的合校，看似強強聯手、風光無限，但其實，外界也不是沒有暗地看衰的聲音。

某頂大前主管就不諱言，兩校距離、科系、校風都有差，到底真的會變成「一所」陽明交大，還是光磨合就拖上好幾年，淪為「兩個校區各自為政」的陽明＋交大？

一樹百穫計畫，塑造新人格

扛起重責的，是陽明交大合校後的首任校長林奇宏，曾任陽明大學微生物暨免疫學教授及研究所所長，也曾任交通大學生物科技學系教授、交大臺聯大系統副校長，以及台北市和新北市的衛生局局長，是少數兼具兩校服務經驗及政府行政歷練的學者。

在就任典禮上，林奇宏表示，目標100天後產生「具10年願景的3年計畫藍圖」。7月1日，就將滿百日（以工作天計），到底陽明交大將走往哪個方向？

「我們不只要做未來領域的獨角獸，而是『發明未來』！」在《遠見》專訪中，林奇宏開宗明義地說出他對未來陽明交大的人才想像。

林奇宏認為：「陽明交大不只醫學和工程兩個學院，學校的未來，更不應該只由校長個人的專長來定義。」醫工強強聯手，確實是陽明交大的一大優勢，但要達成這個目標，更寶貴的是「跨域創價」的人格養成。

台灣高教對於學生的培育，過往著重在「專業養成」，但如果陽明交大的未來，是希望透過跨域整合，進軍潛力產業，那就不能只有專業，更要培育「願意做夢的人」和「能夠整合的人」。

「當專業、做夢與整合結合在一起，才會具備『跨域創價』的能力，這也才是讓陽明和交大能夠成為一所偉大大學的核心，」林奇宏強調。

這個名為「一樹百穫計畫」的陽明交大未來藍圖，共具備十個面向，鎖定的不只是科系跨域，更多是對未來人才的養成。

林奇宏舉例，9月開始，陽明交大將全面改造「博雅教育」，以「專業教育」「通識教育」「研習教育」和「社群教育」的四位一體架構，從學生的人格開始形塑起。

「專業教育」包括原本的主修、選修、跨域或不分系課程和學程，是累積本門專業基礎；「通識教育」以「人文與科系互補」為核心，包括語言、寫作、溝通等，帶領學生理解本門專業未來怎麼運用；「研習教育」則包括實習、講習等服務課程，讓學生接觸社會議題與使命責任；最後的「社群教育」，則是住宿、體育、藝文、國際視野等生活素養的培育。

林奇宏進一步解釋，很多人以為醫工聯手是單純兩種專業的結合，但應用最後都是在「人」身上，「如果不了解人性倫理、團體合作，醫工聯手只會淪為空談。」

林奇宏曾有第一線的政府行政經驗，看到要做好醫療，不只是醫學，還有法規、財務、保險、政策、公衛等面向，「如果只是期待學生當一個每天看病的醫師，或許hardcore的醫學教育就夠，但如果目標是跨域創新、智慧產業，就必須擁有各種周邊認知，這樣才會做夢、懂整合。」

從單向垂直到矩陣跨域

回到一樹百穫計畫，林奇宏表示醫學與工程會是未來核心優勢，但不代表跨域創價只能有「生醫×工程」的選擇。例如科法所可以成為相關領域的倡議者；或智慧醫療熱門，但產品要成功，不只技術專業，財務規劃、行銷推廣，都需要管理學院的人才加入；而人文背景去參與預防政策、社會服務等面向，更能讓防疫全面有成。

「但陽明交大的師生，能否想到這些機會點？願不願意投入？」林奇宏說，這不只要專業，更需要理想，並連結不同專業人脈，「這就要靠博雅教育來墊基，也是為何一樹百穫計畫，最先推動的是博雅教育改造。」

林奇宏說，未來陽明交大，學習會從專業面、工具面，轉向議題面，引導師生一起想像「可以做出發揮的議題」，透過議題貫穿不同學院，讓學生發現自己在當前社會議題上，能做出哪些貢獻。把過往單向垂直式的學習路徑，轉化為矩陣式（matrix）橫向連結。

林奇宏語重心長地說，大學應該是創造新價值的地方，不是量產工作者的工廠，這也是未來大學特色化，最根本應有的精神。

本文作者：謝明彧

(本文摘自《遠見雜誌7月號421期》)