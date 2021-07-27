政治大學今(27)日表示，22日通過教育部核定新增資訊學院，並將原本設於理學院的資訊科學系、數位內容與科技學士學位學程、社群網路與人智計算國際研究生博士學位學程，調整至資訊學院。校長郭明政直說：「是很漫長的路，但我們還是走過來了！」

政大自10年前便開始討論籌組資訊學院，終於通過教育部審核過關，郭明政表示：「政大沒有缺席！」資訊學院的成立象徵政大邁入新的里程碑，以資訊科技結合政大既有的文法商與社會科學優勢，打造政大的鮮明特色。

政大資訊學院首任院長胡毓忠指出，資訊學院的主要發展目標除了資訊科技的研究、教學與應用，更涵蓋人工智慧、大數據分析、資訊安全、行動通訊和物聯網等項目，將透過與其它學科的合作，培養有別於傳統理工大學的資訊跨域人才。

胡毓忠提到，資訊學院數個短期內較具代表性的目標，即跨足資訊安全、全球傳播及國際金融等多元領域，包括偕同法學院申請開設的「資訊安全與個人資料保護碩士學位學程」、與傳播學院等四個學院合作的「全球傳播與創新科技碩士學位學程」此外，「人工智慧應用學士學位學程」，也同時獲教育部同意成立，也將隸屬於資訊學院。