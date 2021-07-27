記憶體品牌十銓(4967)今日宣布與聯強(2347)轉投資之美國上市公司新聚思（SYNNEX Corporation）攜手合作搶攻北美市場，新聚思為美國Fortune雜誌列為500大企業之一，首波合作將以十銓固態硬碟及旗下電競品牌T-FORCE記憶體，開拓北美龐大IT商機。

十銓科技經營北美市場多年有成，從2015年電商開始耕耘，伴隨全球電競浪潮，十銓科技立即插旗北美電競及SI裝機市場，在B2B近年營業額及銷售量皆平均每年成長五成以上，近幾年也不斷拓展北美B2B與B2C商業版圖。受惠於遠距辦公及教學所需，北美地區銷售表現不斷攀升。本次以T-FORCE電競記憶體，以及電腦配備升級的TEAM固態硬碟為首波合作主軸，進一步深耕北美市場。

十銓科技未來將與強力的新夥伴新聚思共同合作，有信心能讓品牌於北美市場業務再掀全新動能。透過兩家公司聯手合作，搶攻更大的市占率。

SYNNEX產品管理執行副總Gary Palenbaum表示，將向北美通路提供TEAMGROUP的遊戲記憶體解決方案和SSD等產品組合，並看好遠距學習和居家辦公的需求持續增加。