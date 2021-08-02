眾達-KY(4977)上半年每股賺2.23元，展望第三季，因馬來西亞疫情嚴峻，檳城廠從7月中全面停工至7月底，第三季營收恐再下滑。

眾達-KY上半年合併營收14.67億元，營業利益1.29億元，稅後淨利1.50億元，每股稅後盈餘2.23元，排除去年第二季出售新竹湖口廠的淨出售損益0.47億元，公司今年第二季以及上半年度的獲利表現優於去年同期。

眾達-KY指出，由於主要客戶新舊產品規格轉換，導致8G、10G及16G等低階產品出貨量減少，加上MCU(微控制處理器)等IC關鍵零組件供給時間拉長，以及大馬疫情嚴峻，檳城廠從7月中全面停工至7月底之影響，眾達-KY預期第三季營收將較第二季下滑。

眾達-KY表示，公司生產高速光收發模組產品，市場前景與頻寬需求息息相關，全球新冠肺炎疫情更推升企業或個人對頻寬需求，巨量資料中心、5G通訊、人工智慧與物聯網等新應用更依賴頻寬，高速光收發模組產品已屬剛性需求。

展望未來，眾達-KY預計於第四季，試產與北美半導體網通領導廠商共同完成開發之400G高速光收發模組，在新冠肺炎疫情刺激頻寬需求加速成長剛性需求下，已可見巨量資料中心與5G通訊建置腳步加快，預期高速光收發模組市場的成長動能在中長期都將維持成長態勢。