SEMI(國際半導體產業協會)宣布SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展 以「SEMICON Taiwan 2021 is a Journey 啟航半導體下世代關鍵技術」為主軸,擴大展期規模。自9月起,率先由五大關鍵技術線上論壇拉開序幕,接續至第四季實體展覽壓軸登場。線上論壇自7月26日起開放報名,並於8月底前提供早鳥優惠。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示:「SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展 首創以『SEMICON Taiwan 2021 is a Journey』建構線上論壇先行、實體展覽接續的旅程概念,不間斷地於線上與線下提供最前瞻的產業交流平台,以SEMI與半導體齊心一同前行 (Forward as One) 為宗旨,為全球電子供應鏈專業人士,打造為期三個月的完整展會體驗,提供台灣最國際化且唯一的半導體專業展會平台、推動技術交流與發展,讓半導體成為領航先驅,帶動台灣產業共同進步。」

SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展 實體展覽日前宣布延期舉辦,然為產業先進與關心半導體產業發展之大眾,提供最新市場趨勢及技術交流機會。自9月起,以線上論壇揭開年度半導體技術盛宴序幕;9月至12月之間,SEMI將持續提供緊湊的線上論壇議程,接續實體展覽展出。

9月起展開的線上論壇(國際論壇一覽表),由SEMI匯集業界重量級高階主管及講師,一同深度探討市場最新熱門議題與技術應用,包含:功率暨光電半導體 (Power & Opto Semiconductor)、高科技智慧製造 (Smart Manufacturing)、ESG暨永續製造 (Sustainable Manufacturing)、智慧醫療 (Smart MedTech) 與資安 (Cybersecurity) 五大關鍵技術線上論壇:

功率暨光電半導體週──於2021/9/7至9/9舉辦:SEMI將針對台灣在下世代半導體的競爭優勢剖析,並以關鍵技術三大主軸活動分別進行。除了分享化合物半導體在射頻 (Radio frequency RF)、功率及光電半導體的應用與未來趨勢亮點;更深入探討氮化鎵 (GaN)、碳化矽 (SiC)、砷化鎵 (GaAs) 及在電動車、5G 引領的產業趨勢。也首次與鴻海研究院合作,在功率暨光電半導體週當中舉辦鴻海的「NExT Forum」,主講嘉賓包括來自台積電、穩懋半導體、諾貝爾獎得主以及鴻海。

高科技智慧製造論壇──於2021/9/23至9/24舉辦:SEMI將以智慧製造實踐數位轉型為主軸,暢談全球高科技智慧製造動態為基礎,進一步分享產業生態圈如何運用AI、5G、邊緣與混合雲、數位分身 (Digital Twin) 與IT技術開發等應用來達到企業數位轉型;以及提供韌性供應鏈 (Resilient Supply Chain)、跨區或跨廠的生產效能提升、展示高科技智慧工廠及新常態挑戰與適應的最佳範例及洞察。

SEMI ESG暨永續製造高峰論壇──於2021/10/6至10/8舉辦:針對目前最受關注的高科技環境永續結合ESG議題,SEMI將分享能源管理、零廢 (Zero Waste)、淨零碳排放 (Net-Zero Emission)、循環經濟與綠色製造的未來佈局與相關技術發展。

智慧醫療科技論壇──於2021/10/13舉辦:在精準健康將成為下一階段產、官、學、研著重的議題之際,SEMI希望透過此論壇強化科技與醫療產業之互動、加速技術推展,以實現精準健康願景。此論壇不僅涵蓋人工智慧、大數據、數位科技之新興技術與應用,更將探討微電子於醫療跨產業間的合作模式,打造「跨域再升級,邁向精準預防與健康促進」的新生態。

資安趨勢高峰論壇──於2021/10/20至10/21舉辦:近來隨著智慧製造、數位轉型、頻繁的駭客攻擊事件至因應疫情新常態的作業需求,企業如何持續提升效能及數位轉型的過程中,同時也提高產業供應鏈生態圈的資安防護變得前所未有的重要。資安高峰論壇將針對高科技製造業供應鏈資訊安全、全球資安標準架構,企業資安指南,駭客與網路安全等趨勢,集結產業最具代表性之重量級講師,帶您一同剖析產業資安治理關鍵對策。

SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展 線上論壇即日起開始報名,8月底前搶訂早鳥優惠

即日 (7/26) 起,SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展 線上論壇開放報名,於8月31日前完成線上註冊,即可享原價8折的早鳥優惠價,五人以上團體報名再享9折優惠。而SEMICON Taiwan 2021線上論壇平台開放時間:自9月7日至11月30日止,註冊後將可於期間內,不受地域或時間限制使用線上論壇平台。