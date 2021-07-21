慈濟也買到BNT了 今天與復星完成簽約 10:512021/07/21 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 慈濟基金會今天表示，今日將與上海復星簽約申購500劑輝瑞／BNT。（圖／慈濟提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼台積電、鴻海永齡基會分別購買500萬劑BNT疫苗後，慈濟基金會今天表示，提出申請採購疫苗以來，經由各方的積極努力及主管機關的協助之下，今日與復星實業就慈濟申購500 萬劑 BNT 疫苗案，成功簽訂疫苗採購合約，所購得的疫苗將全數捐給主管機關做為民眾施打之用。 人文素養才是數位轉型的關鍵 男打莫德納後連吞2顆止痛藥無效崩潰 網一看急勸：這款不要吃 #疫苗 #慈濟 #BNT #主管機關 #買到了 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 替球后戴資穎「手動升等」飯店 網狂洗評價結果糗大了 09:172021/07/21 生活 藍告發圖利高端 阿中稱心灰意冷 04:102021/07/21 焦點要聞 原鄉沒網路 唐鳳預約系統挨批難用 04:102021/07/21 焦點要聞 菲律賓、烏克蘭奧運選手 全打科興疫苗 04:102021/07/21 產業財經 怒東奧健兒被虧待 李易爆氣劉雨柔不捨 04:102021/07/21 娛樂新聞 都自己人 宋家豪不愛台灣內戰 04:102021/07/21 運動天地 「七七事變」政策轉彎 卡關綠能進度 07:002021/07/21 財經 12-18歲打BNT 疾管署將申請納入 04:102021/07/21 焦點要聞 台灣難「清零」 口罩短期內脫不下來 08:302021/07/21 生活 被酸東奧窮遊 球后：住得近卡好 04:102021/07/21 政治要聞 颱風停班課疫苗停打 名額保留1周 04:102021/07/21 焦點要聞 生活熱門新聞 慈濟也買到BNT了 今天與復星完成簽約 - 生活 烟花颱風眼開了 侵台路徑有變數 鄭明典：原地打轉中 - 生活 男打莫德納後連吞2顆止痛藥無效崩潰 網一看急勸：這款不要吃 - 生活 IKEA高雄店前主管返回馬來西亞確診 離台前住鼓山區 - 生活 官員赴日爽搭商務艙 台大醫回憶自身經歷：超不爽 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。