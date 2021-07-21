繼台積電、鴻海永齡基會分別購買500萬劑BNT疫苗後，慈濟基金會今天表示，提出申請採購疫苗以來，經由各方的積極努力及主管機關的協助之下，今日與復星實業就慈濟申購500 萬劑 BNT 疫苗案，成功簽訂疫苗採購合約，所購得的疫苗將全數捐給主管機關做為民眾施打之用。