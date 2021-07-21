國內疫情持續延燒，不少長輩已陸續施打AZ和默德納疫苗，但青少年族群卻仍得上網預約搶打疫苗殘劑，引起議論。此外，近日東京奧運中華代表團赴日本參賽，選手卻全部都只搭經濟艙，也遭到各界撻伐。對此，資深媒體人黃創夏今(21日)以30個字評論民進黨政府執政才出現的狀況，並直言某些官員「官本位」死性不改，令人可恨。

東京奧運台灣代表團19日包機前往日本，卻發生選手搭經濟艙、官員搭商務艙爭議，蘇貞昌除透過臉書二度道歉表示，昨受訪時也坦言沒有安排好、對不起，這是他在事發後第3度道歉。 至於體育署長張少熙請辭一事，行政院官員先前表示，教育部長潘文忠已向蘇貞昌報告，蘇揆要求教育部與體育署優先把奧運選手照顧，待奧運結束後，教育部與體育署應提交報告，屆時再一併檢討處理。

資深媒體人黃創夏臉書

黃創夏21日在臉書發文感慨表示，「公僕啃牛排丶主人吃廚餘。官員商務艙、選手經濟艙，幕僚莫德納、青壯排殘劑」，「官本位死性不改，可恨」。網友則是留言回應，「本末倒置的做法，民進黨離人民越來越遠了」。

蔡英文總統今日則在臉書表示，1500萬劑BNT疫苗也預計會將12到18歲的未成年人，納入使用對象的範圍內，讓年輕人也可以打疫苗。