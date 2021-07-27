國際間永續發展議題熱度持續升溫，各國紛紛提出相關因應措施，未來因應作法成為我國外銷產業重要課題。電電公會理事長李詩欽日前於外貿協會董監事會議中提案「呼籲政府儘速提出我國淨零排放宣言」獲全體贊同。貿協董事長黃志芳表示，貿協作為產業與政府溝通之橋梁，將積極協助產業界轉型，共同面對此無可迴避之趨勢，持續提升我國產業出口競爭力。

總統蔡英文今年4月22日出席世界地球日活動時表示，我國正積極部署在2050年達到淨零排放目標的可能路徑，美國總統拜登日前宣布將投注2兆美元應對氣候變遷，亞洲三大經濟體中、日、韓亦做出實現淨零碳排具體承諾。

黃志芳表示，此次例行會議中由董事提案討論盼「呼籲政府儘速提出我國淨零排放宣言」，由於溫室氣體效應減量以及再生能源發展是全世界共同趨勢，歐盟於碳邊境調整機制及碳關稅施行在即，是外銷產業無可迴避之議題；而貿協除致力推動我國對外貿易，隨時關注碳中和、環保等影響產業出口的相關措施，未來持續協助產業轉型，推廣再生能源應用，與產業界共同前瞻部署。

李詩欽提案中提及，歐盟執委會今年7月14日提出「2030年減碳55％包裹法案(Fit for 55 Package)」，由原訂目標45％提升至55％，顯示國際雖受疫情影響疲於奔命，但仍全力推動碳中和、地球永續發展；由於台灣出口比重占GDP近七成，同時具有高度氣候貿易脆弱性，可能成為歐美針對碳關稅執行的目標之一，因此期許政府能及早因應，與產業界共同推動淨零排放相關建制。

對此提案，與會之董監事如蔬果公會理事長蘇雲嶢、罐頭公會榮譽理事長吳天賜、製衣公會常務理事楊紹欣以及台北市銀行公會理事長王榮周等人皆深表贊同，並於當日會議中獲全體董事同意通過，將提出呼籲並與政府通力合作達成未來淨零碳排目標。

外貿協會董事、監察人除政府相關部會代表外，亦涵蓋國內各重要產業公協會代表，如全國工業總會、全國商業總會、電電公會、工商協進會、蔬果公會、銀行公會及中小企業總會等10餘個全國性大型公協會。受到疫情影響，外貿協會本次董監事會議首次以視訊方式舉行，會議過程討論熱烈進行順利，也印證數位貿協的推動成效。