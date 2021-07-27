有網友在PTT八卦板發文批評「台南市府剝奪桌球資源，逼鄭怡靜轉籍北市」，鄭怡靜的父親鄭博文27日批評這不是事實，並強調市長黃偉哲告訴他，願意讓怡靜回到台南來訓練選手。

鄭博文表示，鄭怡靜遷戶籍的問題，大約5、6年前她即已規畫在台北置產，因為女兒是合庫的球員，退休以後必須在台北總行上班，剩餘的時間也必須訓練合庫的那些女選手。

鄭博文指出，台南市長黃偉哲及台南市體育處等各級長官，都非常支持台南市的桌球，並不是像網友所說的那樣。昨天晚上黃偉哲也告訴他，未來怡靜如果有規畫的話，願意讓怡靜回到台南來訓練選手。其實，台南市的資源並沒有少，只是我們要如何在選手的訓練上加強而已。

今天上午鄭博文前往歸仁仁壽宮觀看鄭怡靜對戰新加坡于夢雨的女單32強戰時，台南市議長郭信良也託人致贈紅榜祝賀鄭怡靜勇奪桌球混雙銅牌。面對鄭怡靜失利，鄭博文也說，今天怡靜的比賽，有點發揮得不是很正常，但相信她已經努力了；因為昨天的比賽，影響到她右手可能有點受傷，雖然單打沒辦法突破，但是沒有關係，8月2日的團體賽再來吧！