19歲跆拳道女將羅嘉翎勇奪東京奧運跆拳道女子57公斤級銅牌，成為中華跆拳道隊史最年輕奧運奪牌選手，羅嘉翎的教練正是女星黃雨欣的老公劉聰達，黃雨欣第一時間就發文為羅嘉翎祝賀，而黃雨欣其實也是前跆拳道好手，擁有國際跆拳道五段。

黃雨欣和教練老公劉聰達一家四口為了羅嘉翎搬到高雄，而黃雨欣其實也是跆拳道好手，擁有國際跆拳道五段，根據《ETtoday》報導，黃雨欣表示，自己也是選手出身，了解遇到好教練是可遇不可求，黃雨欣以自身為例，她遇過剛從國家隊退役的教練「那時候我爛到他會摔杯子」，不過教練每天跟黃雨欣一對一練習，也練就黃雨欣的好身手。

羅嘉翎在奧運場上勇奪銅牌，黃雨欣感動發文直呼：「初生之犢不畏虎的精神，師母為妳感到驕傲」，羅嘉翎父親羅文祥更現身留言，感謝黃雨欣夫妻的付出「感覺你們更像嘉翎的爸爸媽媽在身邊照顧她」，大讚黃雨欣和劉聰達是羅嘉翎的堅強後盾。

黃雨欣的老公劉聰達是羅嘉翎的教練。（圖／取材自黃雨欣臉書、黃雨欣提供）

由於羅嘉翎出身跆拳世家，也讓外界好奇，羅爸爸為何不直接當羅嘉翎的教練就好，對此，黃雨心則解釋，選手一路以來都會遇到不同的教練「也知道要放手，小孩才會茁壯」，剛升上大一的羅嘉翎前途無量，而曾為運動員的黃雨欣，也提到選手現實面：「我們大概大三、大四就會退休了」，表示這是台灣的體育生態，不是職業的項目，還要找工作、要生活。