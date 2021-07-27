「台灣蝶王」王冠閎今(27日)在200公尺蝶式準決賽，游出1分55秒52成績，雖是隊史最佳成績，但總排13名無緣進決賽，賽後他顯得失落，但教練黃智勇分享「很多人想當王太太」的網路留言，讓他心情輕鬆許多，教練也相信他會越來越好，接下來放眼亞運、世大運金牌。

據《ETtoday新聞雲》報導，王冠閎因沒達到預期目標，覺得有點對不起大家，但教練黃智勇分享一些「很多人想當王太太」的網路留言，加上和隊友話家常，讓他重拾笑容，「像他這樣等級選手，知道怎麼調適自己，不用太擔心。」

黃智勇也讚許王冠閎是百年難得一見的人才，會好好協助他放眼明年世大運、亞運的金牌，屆時巴黎奧運也會以進決賽為目標。雖然王冠閎無緣進決賽，但他在預賽時游出1分54秒44成績，不僅刷新自己保持的全國紀錄，也是本季亞洲選手最快，成為「亞洲最速男」。

而王冠閎先前達到奧運A標資格，29日可以出戰100公尺蝶式賽程，期待他繼續突破自我，再為台灣創佳績。曾是游泳選手的女星小小瑜，曾在全大運奪下7面金牌、1面銀牌，但因為受傷放棄運動員夢想，但她看了王冠閎的比賽，也感動發文大讚王冠閎是台灣泳壇百年一見的人才。