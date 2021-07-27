19歲「台灣蝶王」王冠閎26日在東奧初登場，就游出1分54秒44的成績，不僅超越自己的保持的全國紀錄，還以預賽第二名之姿晉級今(27日)的準決賽，而他的高大帥氣模樣，更是引起暴動，還有網友蒐集他多張私照在PTT分享，讓鄉民都忍不住驚嘆「這次參賽的選手怎麼都這麼帥啊」。
有網友特地蒐集多張王冠閎的私服照和泳裝照，有著韓星般的帥氣外型，加上明顯胸肌、腹肌的勻稱身材，讓網友看了全瘋狂，紛紛留言狂讚「真的帥到炸，夭壽骨」、「這屆是怎樣」、「我以為是KPOP」、「清新的那種帥欸」、「體能強又長得帥，想逼死誰。」
年僅19歲的王冠閎，首次出戰奧運，就游出1分鐘54秒44成績，高居小組第1名，擊敗同組的日本一哥瀨戶大也，並以預賽第二名之姿晉級準決賽，更打破自己在今年全大運締造的1分54秒77全國紀錄。
而因為台灣選手從沒在奧運游泳項目進入決賽，因此賽前王冠閎就以決賽為目標，目標在東奧舞台游進前6名，而今天上午的準決賽，他還有機會再破紀錄，為台灣游泳項目書寫新歷史。
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