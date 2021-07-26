台灣旅日柔道好手連珍羚26日在東京奧運柔道女子57公斤級，與對手一路纏鬥到「黃金得分」，最中遭裁判判定3次犯規敗，在16強止步，也讓她淚灑東京武道館。

台灣旅日柔道好手連珍羚（白衣）。（季志翔攝）

台灣旅日柔道好手連珍羚（白衣）。（季志翔攝）

台灣旅日柔道好手連珍羚。（季志翔攝）