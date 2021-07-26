東奧》柔道連珍羚因3次犯規敗淚灑武道館精彩圖輯 21:042021/07/26 中時 毛琬婷 、 季志翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣旅日柔道好手連珍羚。（季志翔攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣旅日柔道好手連珍羚26日在東京奧運柔道女子57公斤級，與對手一路纏鬥到「黃金得分」，最中遭裁判判定3次犯規敗，在16強止步，也讓她淚灑東京武道館。 台灣旅日柔道好手連珍羚（白衣）。（季志翔攝） 台灣旅日柔道好手連珍羚（白衣）。（季志翔攝） 台灣旅日柔道好手連珍羚。（季志翔攝） 台灣旅日柔道好手連珍羚。（季志翔攝） 東奧》連珍羚被判3指導敗 前柔道奧運國手專業解析 東奧》渡過首局亂流拍落阮翠玲 戴資穎小組賽2連勝 #東奧 #即時報導 #中華點將錄 #柔道 #連珍羚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東奧》鄭怡靜、林昀儒桌球混雙摘銅精彩圖輯 20:402021/07/26 體育 東奧》20年網壇生涯謝幕 盧彥勳盼培育後進 04:102021/07/26 運動天地 東奧》加射1分險勝 中華射箭男團晉級8強 10:092021/07/26 體育 東奧》中華男團射落荷蘭 決賽戰韓力拚我國奧運射箭首金 14:562021/07/26 體育 東奧》日桌球創歷史！混雙粉碎大陸5連金美夢 奪日史首金 22:472021/07/26 體育 東奧》羅嘉翎逆轉摘銅 嗨翻三芝鄉親 04:102021/07/26 運動天地 東奧》中華射日不成 桌球混雙搭檔今爭銅 04:102021/07/26 運動天地 東奧》羅嘉翎奪銅發感謝文 點名「商務艙風波」最爭議3人 07:352021/07/26 體育 東奧》王薔不敵穆古魯薩 陸網球女單全軍覆沒 13:582021/07/26 體育 東奧》中華跆拳道隊長劉威廷首戰落敗無緣敗部復活 父：仍以他為榮 15:202021/07/26 體育 東奧》羅嘉翎女子跆拳道摘銅 19歲奧運初體驗就奪牌 04:102021/07/26 焦點要聞 體育熱門新聞 東奧》楊勇緯認證「最美女隊醫」私訊爆炸 親曝兩人真實關係 - 體育 東奧》日桌球創歷史！混雙粉碎大陸5連金美夢 奪日史首金 - 體育 東奧》桌球首面純本土獎牌 鄭怡靜喜極而泣：夢想成真 - 體育 東奧》首闖奧運就摘銅 省話一哥林昀儒靠「輸球秒忘」致勝 - 體育 東奧》哥倫比亞21歲射箭美少女爆紅日網 本尊私照流出身材更火辣 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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