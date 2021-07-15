日前開放18歲民眾可登記疫苗接種意願，許多人對於該選擇哪款疫苗猶豫不決，對此，台大醫院兒科醫師蒼藍鴿發文表示，AZ與莫德納疫苗在真實世界的保護力差不多，也都有罕見副作用，但AZ兩劑須間隔10周以上再打效果較佳、莫德納則是隔4周即可。不過，現在台灣除了醫護、機組員與孕婦外，其他人想打第二劑須間隔10至12周，如果屬於上述三類人當然選莫德納合理，但若不是建議還是兩款疫苗都勾。

蒼藍鴿日前在臉書發文表示，18歲以上的民眾也可以登記疫苗施打意願，很多人都猶豫該怎麼選廠牌。對此，他認為如果是考慮保護力的問題，AZ與BNT和莫德納疫苗在真實世界的保護力其實差不多，而且預防重症的效果都很優異，即便是面對Delta變異株也是如此，因此就這樣的數據看下來，兩者的保護力不是大家該執著的點。

蒼藍鴿指出，至於疫苗罕見副作用的部分，AZ的血栓較早被醫界得知，而莫德納疫苗的心肌炎副作用稍後也被證實。而美國食品藥品監督管理局（FDA）也警告說，莫德納漢輝瑞疫苗可能導致年輕人心肌炎及心包膜炎風險，但當局也強調，疫苗好處遠大於壞處，比起接種引發心肌炎或血栓的風險，染上新冠肺炎危害更大。

蒼藍鴿說，於是AZ疫苗與mRNA疫苗的對決，就來到兩者接種的時間差。AZ疫苗兩劑要間隔10至12週效果較佳；莫德納/BNT只要間隔4週就可以完整接種。但AZ第一劑所誘發的保護力，會比莫德納/BNT來得高一些些，可以說有一好沒兩好。

蒼藍鴿也說，指揮中心延長莫德納第二劑的接種時間，除了醫護人員、機組人員以及孕婦外，其他人打完第一劑之後，須等10至12週後才能接種，如此一來，mRNA疫苗在一個月內就能完全接種的優勢就不復存在。因此，他認為如果屬於上述三類人，當然選莫德納是合理的選擇，但若不是，他建議勾選兩者皆可，以縮短等疫苗的時間。

蒼藍鴿表示，這些建議都只是參考，如果真的對某些廠牌的疫苗心生恐懼而拒打，想必也不會有人反對，畢竟「自己的選擇，自己負責，大概就是這樣」。