台北市長柯文哲開防疫記者會。（台北市政府提供）

桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲市長都表態，願意混打接種高端疫苗，新北市長侯友宜則說，這是科學不是政治。對此，台北市長柯文哲認為，這已是政治題目，高端採用蛋白次單位技術，但目前地球上沒有使用該技術的混打數據，所以無法評論。

柯文哲表示，新北市長侯友宜認為，這是科學不是政治，但當這麼多政治人物被問到這題目時，已經變成了政治題，而不是科學題目。

柯文哲認為，實務上來講，目前地球上有的新冠疫苗，例如AZ、嬌生、Sputnik-V是腺病毒載體，而BNT與莫德納是mRNA技術，大陸科興則是滅活疫苗；而跟高端技術最接近的美國Novavax疫苗還沒上市。

柯文哲強調，因此以同樣採用蛋白次單位技術來看，高端應該是全地球最早拿到EUA的，但該技術尚未做混打實驗，不像AZ、莫德納和BNT有臨床實驗與論文，因此高端能否跟其他疫苗混打？答案是目前沒有數據、科學證據，這無法評論。