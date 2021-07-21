不少人打疫苗產生副作用後，會吃止痛藥緩解。近日一名男子表示，接種莫德納後，過去曾經有的舊傷全復發，接著開始出現劇烈頭痛，吃了兩次止痛藥「EVE」後，症狀都沒有舒緩，令他崩潰求助網友，孰料，大批網友紛紛表示「你吃錯藥了」。

原PO昨（20）日於臉書社團《爆系知識家》發文指出，上週四（15日）接種莫德納第一劑，2小時後身體過去的舊傷全復發，包括左肩肩膀關節、右手肘關節及右腰肌肉，痛了2天才緩解，接下來的3、4天都沒有任何強烈副作用，唯獨身體感到很疲累。

原PO本以為多休息就沒事了，豈知，打完疫苗的第5天起又開始劇烈頭痛，分別吞了2次止痛藥「EVE」，症狀不但沒有緩解，右腰也開始痛起來，他崩潰地求助網友「吞了藥都沒效果，我該掛哪一科？」

男子打疫苗後吃的「EVE」止痛藥，未緩解疫苗症狀。（圖／翻攝自爆系知識家）

貼文曝光後，許多網友看到原PO服用的止痛藥，紛紛留言「你吃錯藥了」、「醫生不建議吃EVE，這款有抑制發炎的功用，但產生抗體就是要讓你發炎」、「疫苗引起的頭痛建議吃普拿疼，不建議EVE」、「EVE裡面成分是布洛芬，普拿疼主成分為乙醯胺酚，兩個成分不同，只能說你吃EVE是錯的」。

事實上，藥師沈采穎日前曾表示，民眾接種疫苗後若出現發燒情況，只要服用含有乙醯胺酚成分的藥品就可舒緩症狀。

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