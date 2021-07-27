國民黨27日召開「蔡政府把高端疫苗當大禮？」記者會，主席江啟臣（圖）拿出外交部公文，指出政府為何將剛EUA的高端疫苗援助友邦，充滿風險及不確定性，恐危及台灣誠信。（王英豪攝）

國民黨27日召開「蔡政府把高端疫苗當大禮？」記者會，主席江啟臣（右二）、立委李德維（右一）及國政基金會國安組召集人林郁方（左一）等出席。江啟臣拿出外交部公文，指出政府為何將剛EUA的高端疫苗援助友邦，充滿風險及不確定性，恐危及台灣誠信。（王英豪攝）

國產高端疫苗於7月19日通過緊急使用授權（EUA），國民黨主席江啟臣今天踢爆，外交部隔天立即發公文詢問駐外大使館，詢問友邦是否接受高端疫苗並安排該國人民接種的意願，這是外交部自作主張，還是高層授意？請問預算哪裡來？難道外交部淪為「外送平台」，身兼高端的國際行銷嗎？

江啟臣今天揭露外交部於7月20日函給9個駐外大使館的電報，表示政府正研議援贈國產高端疫苗給各友邦協助抗疫，為發揮最大援外效益，請駐外大使館詢問駐在國政府有無接受高端疫苗並安排該國人民接種的意願，以及核准使用高端疫苗在當地施打的條件等。

江啟臣批評，政府一方面靠其他國家捐贈疫苗，另一方面又用公帑購買未經國際認證的疫苗給邦交國，為何高端7月19日甫通過EUA，隔天馬上透過外交部「外送平台」贈送給邦交國，且用人民公帑採購疫苗，政府到底在急什麼？

江啟臣說，國產疫苗疑雲重重，遭外界質疑違反利益迴避，肩負監督責任的食藥署，有無放水、護航？請問外交部是否確有行文給邦交國大使館此份公文？這是外交部自作主張，還是高層授意？國人對高端疫苗信心直直落，外交部馬上立即援贈給邦交國，難道是當高端公司的國際行銷嗎？

江啟臣指出，先前編列340億元疫苗預算，用於國人施打疫苗，這包括援助邦交國做疫苗外交嗎？若有，當初為何沒有說，若無，預算到底從何而來？這涉及到預算科目問題，原本疫苗預算是給國人施打，不該挪做其他使用。

國民黨立委李德維說，希望外交部不要只會搶績效，假如如此快速將有爭議的疫苗推銷給友邦，試問友邦如何看待中華民國？換位思考，假設他國捐贈未經國際認證的疫苗給我們，蔡英文總統、閣揆蘇貞昌敢給國人施打嗎？

李德維要求外交部應說清楚，這是在推銷高端疫苗，還是在消化預算，抑或怕國人施打意願低，要推銷出去？蔡政府去年捐贈口罩給其他國家，沾沾自喜「Taiwan can help」，如今又故技重施欲推銷高端疫苗，與其如此，不如先把精力放在三期試驗，否則揠「苗」助長反而傷害台灣的公衛形象。

國政基金會國安組召集人林郁方反問，「捐贈疫苗是好事，理當光明正大，為何要用密件處理？」，外交部、行政院有義務到立院報告，這不可能半買半送，更不可能對方出錢採購。