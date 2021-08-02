高端疫苗2日有4 批 26 萬劑已完成封緘檢驗，晚間將會放行，民眾卻仍有諸多顧慮，恐釀拒打潮。台北市長柯文哲痛轟，民進黨不買、不代工卻硬要自己生產疫苗，是在賭國運，直言自己若是總統不會這樣幹，他一開始會走最安全的路，選擇代工，不會像民進黨拿國民的生命去賭。

柯文哲說，EUA（緊急使用授權）一定是要2個原因才發，疫情嚴重及沒疫苗時，但現在疫情正開始趨緩，這時人民要打疫苗就更會想要選擇，他也不曉得怎麼講，有句閩南話說「頭已經洗一半」，他看民進黨已要硬幹到底。

柯說，他覺得很多政策的東西，若他是總統，一開始就選代工，走最安全的路，韓國是代工、購買，日本是代工、購買、自己生產都做，優先購買、再代工、自己生產再慢慢做，台灣最厲害，不買、不代工、自己生產，這是在賭國運，若是他來做，他的個性不會這樣幹，他會賭其他的，但不會拿國民生命去賭。