馬姓男子今年5月因臉書討論疫苗副作用文章，即留言回應指「總統已施打國外疫苗」，警方認定是假訊息，依《社會秩序維護法》函送裁罰，但法官認為，馬男留言只是眾多討論文章之一，還被其他網友吐槽「胡言亂語會被抓包」，並無讓人產生畏懼、恐慌，影響公共安寧情形，裁定不罰。

警方調查，馬男於今年5月25日在臉書留言，散布「總統已施打進口疫苗」言論，由於中央流行疫情指揮中心已澄清總統尚未接種疫苗，認為馬已涉犯《社維法》散布謠言行為，約談馬到案。馬坦承發文，並稱無法提供消息來源，警方將馬男送辦。

法官認為，馬男未經查證就將不實內容張貼於網路上，行為確實不當。但馬男發文只是臉書針對疫苗副作用公開討論的文章之一，該篇文章共有194則留言，而馬男發言只是其中1則。

法官發現，馬男發文後，僅有少數網友針對馬的文章留言回應，回應內容未有任何擔憂或恐慌情形，甚至有網友吐槽馬：「一個造謠掰過一個造謠的，掰的很起勁」、「信口開河，胡言亂語，馬上會被抓包的喔」，因此沒有證據證明馬的貼文，會讓民眾產生畏懼、恐慌等負面心理、足以影響公共安寧情形，裁定不罰。