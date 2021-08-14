高雄蘇姓男子註冊foodpanda帳號跑外送，發現該公司外送員預設密碼都一樣的漏洞，登入並侵占姜姓外送員的帳號後接了32筆外送單，賺到5796多元餐飲外送費不繳回公司。高雄地院考量蘇男與被害人和解，依妨害電腦使用罪判他拘役40天，緩刑2年，可上訴。

判決指出，蘇姓男子是foodpanda公司的外送員，他註冊外送員帳號時，發現系統發給新外送員的預設密碼皆相同，如果外送員沒有變更密碼，帳號又被取得，就有可能被盜用。

蘇男利用加入外送群組的機會，取得同事姜姓男子的外送平台帳號，2020年7月利用預設密碼登入成功，再竄改密碼，將姜男帳號占為己有。接著，蘇男騎著向朋友借來的機車，利用姜男帳號瘋狂接單32筆，總計向消費者收取5796元餐飲費現金，全數供己花用。

foodpanda公司事後向姜男催繳餐飲費，姜男才發現自己帳號被盜，只能摸摸鼻子先墊付餐飲費，並報警向蘇男提告。

蘇男面對警方偵查時就坦承犯行，開庭時也頻頻向姜男道歉，也強調願意全數賠償損失。法官考量他沒有前科，且犯後態度良好，顯見其已深具悔意，無再犯之虞，姜男也向法官請求、給予蘇男自新機會。高雄地院最後判蘇男拘役40天，得易科罰金，緩刑2年，全案仍可上訴。