毒品疑為某居檢者叫來解癮用。（翻攝衛福部醫福會執行長王必勝臉書）

居家檢疫居然外送叫毒品！保一總隊員警19日在陽明山檢疫所執勤時，遇到郭姓男子駕駛白牌車前來「送包裏」，表示要交給裡面的居檢者，警方見郭男神色有異，要求打開檢查，赫然餅乾包中，藏有6包K他命、20包毒咖啡，除將郭依毒品罪送辦外，因叫貨者仍在隔離中，警方將等他9月初出關後另行追查，全案擴大偵辦中。

這已不是陽明山檢度所第一次被運毒，去年9月時，也有1名沈姓男子將K他命裝進洋芋片罐內，要送給在隔離的陳姓毒友「解癮」，士林地院日前已依販毒罪判沈1年10個月。

據指出，19日下午4時，郭姓男子開白牌計程車前往陽明山檢疫所，表示要送東西給裡面的居檢者，因行跡可疑，加上之前曾有違禁品送入，員警要求打開檢查，結果就發現大批毒品。

郭男對此辯稱，他只是接單送貨，根本不知道裡面是什麼，訊後已被依毒品罪送辦，警方將待收貨者隔離期滿後，另行訊問追查毒品來源。

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