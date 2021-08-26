新冠疫情延燒近1年，靠中央和地方充分合作在最短的時間內讓緊張的疫情趨緩。中央疫情指揮中心執行長王必勝26日到桃園第二集中檢疫所視察，了解目前執行狀況，並慰勞衛生組、安全組、後勤組等工作人員的辛勞。

桃園療養院臨床心理師兼主任劉昀玲指出，集中檢疫所提供入境者或國內民眾安全與安心的檢疫環境，扮演病毒圍堵的關鍵地位。桃療於5月16日受命再成立桃園第二集中檢疫所，是加強版的集中檢疫所。

劉昀玲說，桃園第二集中檢疫所在桃療副院長詹宏裕的帶領下迅速組織，並擔負起與中央的聯繫窗口，負責相關防疫業務規畫，並結合陽明交通大學教授郭博昭的創新遠距智慧醫療，可以無接觸式地監測隔離者的生理徵象，另外，更考量隔離者的孤單或焦慮心情，也規畫14天檢疫放鬆影片及遠距心理關懷。

王必勝說，桃園第二集中檢疫所是以收容高風險國家及專案的集中檢疫者，肩負著國門以及國內相關感控事件重要的防疫任務，深知第一線同仁在執行任務時必定經歷不少突發狀況，還要穩固自身的身心強韌度，期許一同為國家的防疫繼續努力。