1名外送員日前接到1份訂單，是要送給1名孩子生日蛋糕，但孩子的母親在大陸、因疫情無法回台慶生，顧客希望外送員能幫忙「代筆」寫祝福紙條，該外送員之後寫下紙條稱「生日快樂，萬里寄相思，永遠愛你的媽咪」，網友看到此善舉後相當感動，紛紛留言說「這不只送1份餐，而是1份愛」、「好感動，會爆哭」。

該外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文表示，他日前收到1份訂單，顧客在備註欄寫道，該顧客是幫朋友買蛋糕給朋友的孩子，因為該朋友長年在大陸工作，又碰上疫情無法回台，因此用蛋糕為孩子慶生，該顧客請他幫忙在卡片上「代筆」寫字，讓對方孩子以為是母親的親筆祝福。

孩子的母親在大陸、因疫情無法回台慶生，顧客希望外送員能幫忙「代筆」寫祝福紙條，該外送員之後寫下紙條稱「生日快樂，萬里寄相思，永遠愛你的媽咪」。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

該外送員說，他之後在紙條上寫「祝宇澤生日快樂，萬里寄相思，永遠愛你的媽咪」，並將紙條貼在蛋糕外送給顧客；他事後PO出照片表示，「同為一位父母完全能體會妳的心情，已代筆，疫情可以阻隔家人在兩地，但阻隔不了愛，祝你生日快樂」。

網友看個該外送員感人的善舉後，紛紛留言說，「您送的不只是一份外送！而是一份愛」、「您的字裡有豐富的情感，您的幫忙賦予了遙遠的思念」、「好感動，謝謝您的幫忙」、「不只送飽餐一頓還送了溫暖」、「這個好感動，我會爆哭欸」、「這種很值得幫忙，什麼生日驚喜的就算了」、「唉，看了總是鼻頭酸酸的！眼眶濕濕的」。