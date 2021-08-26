農業局今天上午動員稽查員到全市442處養豬廠稽查，全力圍堵非洲豬瘟疫情。(高雄市農業局提供／林雅惠傳真)

農業局今天上午動員稽查員到全市442處養豬廠稽查，全力圍堵非洲豬瘟疫情。(高雄市農業局提供／林雅惠傳真)

高雄市追查非洲豬瘟肉品走私入台案，查扣來自越南的肉品38.3公斤，其中荷葉包肉昨晚被證實驗出確實含有非洲豬瘟病毒，貨源來自一家越南雜貨店，且月初已有3公斤荷葉包肉銷售完畢，恐已下肚，高市府農業局擔心這些肉品變成廚餘，流入養豬場造成疫情傳播，上午動員稽查員到全市442處養豬廠稽查，全力圍堵疫情。

高雄市農業局動保處昨晚證實，送驗的荷葉包肉確定被驗出含有非洲豬瘟的病毒，是這次專案查緝以來的首例。這批貨是由林園分局所查獲，2名女子持有越南進口疑似肉製品，包含牛肉乾約5公斤、雞肉絲約10公斤，荷葉豬肉0.3公斤，豬肉火腿腸2包。

警方表示，追查到下游雜貨店時現場肉製品都已經賣完了，店內已無存貨，而高雄檢警進一步追查驗出非洲豬瘟病毒的荷葉包肉貨源，發現通通來自一家越南雜貨店，於月初進口共3公斤荷葉包肉已經銷售完畢，恐已吃下肚。

農業局強調，非洲豬瘟病毒耐低溫，即使冰在冷凍庫中幾個月也不會消失，另高溫要達到攝氏90度蒸煮1小時，才可能殺死，被檢驗出的非洲豬瘟的荷葉包肉，會以高溫方式焚毀。

農業局今天上午也動員到高市442處養豬廠稽查，確認無使用廚餘餵飼，並進行環境消毒，另已請衛生局持續針對轄內越南餐飲、販售業稽查來源不明的豬肉相關製品，防範非法商品流入市面，杜絕病原傳播途徑。