44歲廖姓男子駕駛廂型車今（26日）下午1時許，行經新北市永和區中和路要左轉中和路421巷，不慎Uber Eats外送機車擦撞。（翻攝）
44歲廖姓男子駕駛廂型車今（26日）下午1時許，行經新北市永和區中和路要左轉中和路421巷，不慎Uber Eats外送機車擦撞。（翻攝）
44歲廖姓男子駕駛廂型車今（26日）下午1時許，行經新北市永和區中和路要左轉中和路421巷，不慎Uber Eats外送機車擦撞。（翻攝）
44歲廖姓男子駕駛廂型車今（26日）下午1時許，行經新北市永和區中和路要左轉中和路421巷，不慎Uber Eats外送機車擦撞。（翻攝）

44歲廖姓男子駕駛廂型車今（26日）下午1時許，行經新北市永和區中和路要左轉中和路421巷，不慎與Uber Eats外送機車擦撞，造成許姓外送員手腳擦挫傷，警消獲報將許男送往永和耕莘醫院急救，所幸並無生命危險，詳細車禍原因待警方進一步釐清。

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#機車擦撞 #外送員 #手腳 #擦挫傷 #中和路