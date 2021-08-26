永和汽、機車擦撞 外送員手腳擦挫傷送醫 14:412021/08/26 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 44歲廖姓男子駕駛廂型車今（26日）下午1時許，行經新北市永和區中和路要左轉中和路421巷，不慎Uber Eats外送機車擦撞。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 44歲廖姓男子駕駛廂型車今（26日）下午1時許，行經新北市永和區中和路要左轉中和路421巷，不慎Uber Eats外送機車擦撞。（翻攝） 44歲廖姓男子駕駛廂型車今（26日）下午1時許，行經新北市永和區中和路要左轉中和路421巷，不慎Uber Eats外送機車擦撞。（翻攝） 44歲廖姓男子駕駛廂型車今（26日）下午1時許，行經新北市永和區中和路要左轉中和路421巷，不慎與Uber Eats外送機車擦撞，造成許姓外送員手腳擦挫傷，警消獲報將許男送往永和耕莘醫院急救，所幸並無生命危險，詳細車禍原因待警方進一步釐清。 男酒後騎共享機車 撞死行人被起訴 環保局結合商圈業者首創試推「環保餐外送」兩周減少800個免洗餐具 #機車擦撞 #外送員 #手腳 #擦挫傷 #中和路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 辣妹取餐僅掛兩片布 外送員尷尬癌上身直呼：外送風險大 09:452021/08/25 生活 騎士深夜爆胎 岡山暖警幫忙找到機車行 12:562021/08/26 社會 台東初鹿汽機車擦撞 酒駕男騎士重傷不治 17:352021/08/26 社會 警追緝國際包裹走私肉製品 越籍移工室友自投羅網 16:022021/08/26 社會 通勤族小確幸！北市祭優惠 捷運轉機車單筆可享5元回饋 14:202021/08/26 生活 5小時內兩起 東門鴨莊少東北宜撞車亡 又1騎士衝落山谷無生命跡象 13:522021/08/26 社會 他餓壞催外送員：我認識王金平 網喊「台灣公道伯」認親 19:212021/08/25 社會 中市議長協助爭取新公車路線進入靜宜大學校園 服務莘莘青年學子 11:392021/08/25 生活 載昏倒友赴醫院闖紅燈遭警攔 積極警秒察覺幫送醫 12:032021/08/26 政治 橋上3車並排外送員遭擠狂抖後退 惱羞再飆上前一路對罵 23:072021/08/25 社會 打高端不適 基隆夫妻四肢無力今晚再度送醫 20:342021/08/25 生活 社會熱門新聞 騎iBike「犁田」少年自摔暖警助返家 - 社會 幫媳婦坐月子給「白水煮麵」 婆婆重病住院淪超慘下場 - 社會 離譜 陸軍裝甲車變速箱弊案軍方竟「逾時」求償 廠商免賠 - 社會 岳母打AZ猝逝九把刀寫陳情書 法醫研究所回應了 - 社會 北宜紅牌重機疑過彎不慎 連撞2台預拌車慘死輪下 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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