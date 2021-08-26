劉柏賢、林益廷看到後座癱軟的吳男後，沒等許男解釋完立馬用巡邏車協助送醫，才讓吳男順利撿回一命。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

警方立即用巡邏車載送吳男到員林的員榮醫院急救，僅用了短短五分鐘就平安送達醫院。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

社頭分駐所警員林益廷（左）、劉柏賢（右）積極救人獲得民眾肯定。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

25日凌晨彰化社頭一名吳姓男子疑似心肌梗塞癱軟快昏倒，友人許男見狀心急騎乘機車連闖數個紅燈要送吳男到醫院，在經過員集路時遭警方攔查，警方看到後座癱軟的吳男後，沒等許男解釋完立馬用巡邏車協助送醫，才讓吳男順利撿回一命。

這起事件發生在25日凌晨3點半左右，當時線上巡邏員警劉柏賢、林益廷巡至東彰路與員集路口時，發現有機車騎士未依規定兩段式左轉，隨其上前攔查，騎士許男連忙解釋，因為同事吳男突然心肌梗塞身體不適，想急忙將吳男送醫才未注意到號誌。

劉柏賢、林益廷發現吳男手腳發麻無力、嚴重失溫嘴唇發紫，認為再等下去可能發生大事，若通知救護車到場載送醫恐怕會延誤就醫，隨即通報並立即用巡邏車載送吳男到員林的員榮醫院急救，僅用了短短五分鐘就平安送達醫院。

事後警方也主動打電話關心吳男情況，吳男感謝的說，經過醫院搶救恢復意識，他跟家人都相當感謝警察的協助，讓他及時撿回一命，不然若延誤就醫後果可能不堪設想。

田中分局分局長鄭頴聰表示，肯定同仁搶救民眾生命的勤務作為，也呼籲患有心血管疾病的民眾，應多加留意自身狀況，並提高警覺，也提醒身邊親友要時時注意，並能及時給予處置，發生異狀就應盡速就醫，如果突發也能到派出所求救，警方也會給予協助與幫忙。